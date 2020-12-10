Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM По итогам января-ноября 2020 года объем производства в сфере автомобилестроения в Казахстане увеличился на 52,6%. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе правительства республики.

Итоги социально-экономического развития Казахстана за одиннадцать месяцев обсудили на заседании правительства 10 декабря. Рост в обрабатывающей промышленности составил 3,3%.

В частности, производство продуктов питания выросло на 3,6%, готовых металлических изделий — на 19,6%. В сфере фармацевтики производство выросло на 39,5%, в машиностроении — на 16,4%, в легкой промышленности — на 15,5%.

Кроме того, объемы строительства выросли на 12,1%, производство в сельском хозяйстве — на 5,3%. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отметил, что стабилизация эпидемиологической ситуации будет способствовать экономическому развитию.

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