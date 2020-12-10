Берлин, , 08:33 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi приступил к производству электромобилей e-tron GT на производственной площадке Böllinger Höfe в немецком городе Неккарзульме. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что вся электроэнергия, которая используется на автопредприятии, вырабатывается из возобновляемых источников. Даже поезда, используемые для транспортировки сырья на завод, работают либо на природном газе, либо на электротяге.

Новый электромобиль собран на новой «тележке» Premium Platform Electric. Общая мощность двух электрических двигателей, которыми оснащён автомобиль, составляет 590 «лошадей». Запас хода модели составляет 400 км (по циклу WLTP).

Автолюбители смогут заказать машину весной 2021 года.

Ранее компания Audi создала подзаряжаемую гибридную модель Q3 45 TFSI e с агрегатом, состоящим из бензинового четырехцилиндрового турбомотора TSI объёмом 1,4 л мощностью 150 л. с. и электромотора мощностью 116 л. с.

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