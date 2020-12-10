Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM С начала 2020 года цены на продовольственные товары в Нур-Султане выросли на 15,6%, что стало рекордным показателем среди регионов Казахстана. Об этом 10 декабря заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на заседании правительства.

По его словам, в октябре цены выросли на 2,8%, в ноябре — на 2,3%. В Павлодарской области с начала года рост составил 15,4%, в Атырауской области — 12,9%. Общий уровень продовольственной инфляции составил 9,6%.

Министр отметил, что восемь товарных групп из 19 социально значимых товаров подорожали на 10−30%. Это связано с ростом цен на сахар и гречку, которые подорожали на 33,6% и 34,6% соответственно.

Султанов сказал, что изменение цен связано с ослаблением кура тенге и ростом мировых цен. Подсолнечное масло подорожало на 53,8%, картофель — на 46,1%. Султанов отметил, что цены на эти товары сыграли ключевую роль в формировании продовольственной инфляции.

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