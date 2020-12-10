Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 9 декабря открылись снижением по рублевым парам. Рубль торговался в плюсе несколько часов и начал сдавать позиции ближе к американской сессии на фоне снижения цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

После публикации отчета минэнерго США падение нефтяных котировок ускорилось. Общее укрепление доллара на Форекс на вечерней сессии усилило давление на российскую валюту.

Запасы сырой нефти в хранилищах США за неделю, завершившуюся 4 декабря, выросли на 15,2 млн баррелей, до 503,2 млн баррелей (прогноз был — 0,7 млн баррелей).

По итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Участники рынка стали фиксировать прибыль после шести дней укрепления. Пара доллар/рубль повысилась на 0,48%, до 73,86 руб., евро/рубль — на 0,29%, до 89,24 руб., фунт/рубль — на 0,72%, до 98,93 руб.

Ключевыми событиями вчерашнего дня стали новости по Брезкит и вакцинам. В первой половине дня британец смог обновить внутридневной максимум, во второй — обновил минимум.

Трейдеры ожидали прогресса от встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Они договорились подождать до конца выходных (до 14 декабря) для принятия решения о будущем торговых переговоров. Ляйен заявила, что позиции сторон по торговому соглашению остаются довольно далеки друг от друга.

Меньше всего рубль ослабился к единой валюте. Евро подешевел к доллару и другим валютам в преддверии заседания ЕЦБ и пресс-конференции Кристин Лагард. Рынок ожидает увеличения программы экстренных покупок при пандемии (PEPP).

Сегодня, 10 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Техническая картина по рублю благоприятная.

Вчерашнее ослабление нацвалюты можно рассматривать как коррекционное движение. Сохраняется высокая вероятность снижения пары доллар/рубль ниже 73 рублей за доллар к выходным.

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