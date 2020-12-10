Дюссельдорф, Германия, , 08:01 — REGNUM Ежегодные потери Евросоюза от введения антироссийских санкций достигают €21 млрд, говорится в исследовании Института экономических исследований Ifo, проведённом по заказу торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа.

«Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в €5,45 млрд. Для Европейского союза затраты составляют €21 млрд», — сказал глава палаты Грегор Бергхаузен в ходе онлайн-конференции, посвящённой этой теме.

Наиболее пострадавшими в немецкой экономике он назвал обрабатывающую и химическую отрасли, автомобилестроение и машиностроение.

В представленном им исследовании говорится также, что отмена введённых ограничений стала бы более эффективной для немецких компаний, поскольку Россия и Германия сохраняют «интенсивные торговые связи».

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