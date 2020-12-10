Москва, , 07:46 — REGNUM Законодательно ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг предложили в Центральном банке России. Об этом 10 декабря сообщает РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

По их информации, речь идёт о продаже страховок или инвестпродуктов, а также рисках вложений в случаях, когда клиенты недостаточно осведомлены о совершаемых финансовых операциях.

Исправить эту ситуацию, считают в ЦБ, позволит принятие закона о паспортах финансовых продуктов, или ключевых информационных документов (КИД). В них будет представлена суть финансового инструмента, условия вложения, риски и гарантии для клиента, сведения о возможных комиссиях. До заключения договора организация должна будет передавать покупателю памятку с отражением перечисленных моментов.

«Принятие такого закона поможет потребителям лучше понимать особенности и риски разных финансовых продуктов и инструментов, формировать правильные ожидания от тех или иных финансовых операций», — объяснил источник в Центробанке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что реформа, предполагающая изменение механизма лицензирования финансовых институтов, может коснуться банков, профучастников рынка ценных бумаг, НПФ, страховых и управляющих компаний и других игроков финансового рынка.

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