Оренбург, , 07:43 — REGNUM В Оренбургской области в проекте бюджета на 2021 год заложено 1 млн 730 тыс. рублей на реализацию национальной политики, сообщает пресс-центр Заксобрания региона.

Расходы по сравнению с 2019 годом урезаны. Минфин области объяснил это сокращением поступлений из федерального центра.

«Сумма гораздо ниже, чем в 2020 году — почти на 3,7 млн. Сокращение по этому направлению в первую очередь связано с уменьшением федерального финансирования», — сказал заместитель министра финансов Евгений Сеньчев.

Комитет по делам национальностей, общественных объединений и религиозных организаций принял решение проект закона во втором чтении поддержать. Напомним, 17 декабря законопроект об областном бюджете пройдет второе чтение.

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