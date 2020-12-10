Оренбург, , 07:35 — REGNUM В бюджете Оренбургской области на ближайшую трехлетку (2021−2023 годы) на борьбу с преступностью предусмотрят более 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-центр Заксобрания региона.

Законопроект готов ко второму чтению и рассмотрен на заседании комитета по законности и правопорядку.

По госпрограмме, которая призвана обеспечить общественный порядок, в 2021 году заложено свыше 416 млн рублей. Планируется, что к 2023 году объем средств вырастет на 116 млн рублей.

Как отметил председатель комитета Ермек Алкулов, в нынешнем бюджете средств в 1,5 раза меньше. Однако, заверил он, целевые средства не только не урезаны, а по большинству подпрограмм наоборот пойдут с значительным плюсом.

«Мы живем в приграничном регионе, поэтому безопасность, предупреждение терроризма, наркопреступность — те направления, на которых нельзя экономить, люди должны быть защищены», — сказал депутат.

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