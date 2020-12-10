Ставрополь, , 07:34 — REGNUM В арбитраж Ставропольского края поступил банкротный иск к ООО «Завод осевых агрегатов», которое само обратилось с соответствующим заявлением, указывая в качестве обоснования наличие непосильного долга. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано в суд 9 декабря 2020 года. Сумма задолженности, послужившая основанием для обращения в суд, заявлена в размере 26 948 265 рублей. Предприятие также обратилось с ходатайством об отсрочке уплаты госпошлины.

По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена в Ставрополе в апреле 2018 года. На начало 2020 года среднесписочная численность работников — около 15 человек. Уставный капитал ООО — 30 тыс. рублей. Директор — Андрей Губка, владелец — Анатолий Сизов. В активе последнего также 66,6% доли в ООО «Производственное объединение «Металлург» (производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств).