Хабаровск, 10 декабря 2020, 07:31 — REGNUM В Хабаровском крае с начала 2021 года отдельные льготные категории жителей будут получать повышенную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Меру поддержки индексируют на 4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Соответствующее постановление подписал врио губернатора Михаил Дегтярёв.
Такие выплаты положены школьникам из многодетных семей, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам.
«С учётом индексации размер ЕДВ труженикам тыла и реабилитированным лицам составит 1060,8 рубля, ветеранам труда 977,6 рубля. Школьники из многодетных семей будут получать 748,8 рубля», — пояснили в минсоцзащиты населения Хабаровского края.
Выплаты получают более 260 тыс. человек. В бюджете предусмотрено более 2,5 млрд рублей.
Помимо ЕДВ проиндексируют и другие социальные выплаты и пособия.
Как сообщало ИА REGNUM, многодетным семьям Новосибирской области в 2020 году перечислено более 340 млн рублей в рамках регионального семейного капитала.