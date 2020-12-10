История вопроса

В Российской Федерации установлены льготы для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и для ветеранов боевых действий в других военных конфликтах.

К ветеранам ВОВ, кроме участников собственно боевых действий в период 1941-1945 годов, приравниваются также лица, работавшие во время войны в тылу, на транспорте, а также занимавшиеся сбором неразорвавшихся боеприпасов.

Ветераны ВОВ имеют льготы при получении жилья и 50% скидку по оплате услуг ЖКХ, льготы по пенсионному обеспечению и медицинскому обслуживанию, внеочередное обслуживание в различных учреждениях, при установке телефона и т.п. Дополнительно – 50% скидку на печное топливо с доставкой к дому, преимущество при приобретении билетов на транспорт, внеочередное обслуживание в магазинах. Жители блокадного Ленинграда имеют право на бесплатную ежегодную путёвку в санаторий.

Согласно Федеральному закону № 5 «О ветеранах» ветеранам боевых действий положены бесплатное жильё, 50% скидка на услуги ЖКХ, льготы и компенсации на медицинское обслуживание и транспорт, дополнительные отпуска, льготы при приёме и обучении в ВУЗах, внеочередное получение дачных участков. Также им положены налоговые льготы.

Лицам, удостоенным звания «Ветеран труда» предоставляются льготы по оплате услуг ЖКХ и приобретению социально значимых товаров, субсидии на лекарства и бесплатное санаторно-курортное лечение, 50%-ая оплата некоторых видов транспорта.

