Берлин, 10 декабря 2020, 07:09 — REGNUM Необдуманным шагом и «выстрелом себе в колено» является участие Германии в политике санкций против России, заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в интервью телеканалу «360».
Законодатель считает, что с ФРГ с РФ необходимо сотрудничать и развивать торговлю, а не конфликтовать.
«Совсем другой результат получился, чем предполагалось. Это был выстрел себе в коленку. Разрывать отношения с соседом, с которым надо их развивать, торговать, сотрудничать, было глупейшим решением. Его нужно как можно быстрее отменить», — сказал Гердт.
Он также добавил, что в настоящее момент отмена антироссийских санкций приобрела еще большее значение из-за негативных последствий пандемии нового коронавируса на все страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря торгово-промышленная палата немецкого города Дюссельдорф опубликовало информацию, согласно которой потери Германии от введенных ЕС санкций против РФ составляют ежегодно €5,45 млрд, а потери Евросоюза — €21 млрд.
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