Берлин, , 07:09 — REGNUM Необдуманным шагом и «выстрелом себе в колено» является участие Германии в политике санкций против России, заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в интервью телеканалу «360».

Законодатель считает, что с ФРГ с РФ необходимо сотрудничать и развивать торговлю, а не конфликтовать.

«Совсем другой результат получился, чем предполагалось. Это был выстрел себе в коленку. Разрывать отношения с соседом, с которым надо их развивать, торговать, сотрудничать, было глупейшим решением. Его нужно как можно быстрее отменить», — сказал Гердт.

Он также добавил, что в настоящее момент отмена антироссийских санкций приобрела еще большее значение из-за негативных последствий пандемии нового коронавируса на все страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря торгово-промышленная палата немецкого города Дюссельдорф опубликовало информацию, согласно которой потери Германии от введенных ЕС санкций против РФ составляют ежегодно €5,45 млрд, а потери Евросоюза — €21 млрд.

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