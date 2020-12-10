Новосибирск, , 06:25 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 1 по 7 декабря 2020 выросли потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-98 — на 0,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Уточняется, что цены на остальные виды топлива остались без изменения.

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по 40,70 — 41,90 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,95 до 45,90, марки АИ-98 от 48,70 до 53,50, дизельное топливо от 49,30 до 53,05 руб. за 1 литр.

По данным регионального органа статистики, на соответствующей неделе 2019 года наблюдался рост потребительских цен на дизельное топливо — на 0,2% и снижение цен на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 — на 0,1%