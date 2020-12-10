Москва, , 06:12 — REGNUM Ввести дополнительные стимулы для неформальных предпринимателей, которые пользуются введённым в России налоговым режимом для самозанятых, предложили в Счётной палате РФ по итогам мониторинга его исполнения.

В материалах ведомства говорится, что на 1 декабря число зарегистрированных самозанятых в России достигло 1,434 млн человек, и за период действия нового режима предприниматели вывели из тени 209 млрд рублей доходов. При этом злоупотреблений в этой сфере пока не наблюдается.

Вместе с тем, аудиторов палаты насторожило снижение сумм при уплате индивидуальными предпринимателями единого налога на вмененный доход (ЕНВД), которое в отдельных случаях достигало величины в семь раз. Этот вопрос в Счётной палате назвали требующим дополнительного изучения.

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Чтобы легализовать больше теневых доходов в 2021 году ведомство предложило дополнительно стимулировать налогоплательщиков, например, индексировать планку доходов самозанятых. Эксперты предложили ввести специальный коэффициент-дефлятор, который позволил бы учитывать инфляцию и расширить круг потенциальных самозанятых. Отмечается, что это предложение поддержала Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Ранее снижать ставку налога для самозанятых до 1% предлагали в Торгово-промышленной палате России. Глава ФНС отнёсся к этой идее скептически из-за сложностей в администрировании.

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