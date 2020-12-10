Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Два иска против компании Facebook поданы Федеральной торговой комиссией (FTC) США и властями 46 штатов по обвинению в нарушении американского антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте FTC.

Заявления касаются сделок по приобретению соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp. Авторы заявлений считают, что Facebook много лет занимает монопольное положение в секторе социальных сетей и предпринимает различные шаги, чтобы сохранить свое преимущество.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании Google из-за ее положения на рынке поисковых систем.

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