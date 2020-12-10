Москва, , 05:13 — REGNUM Платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России в 2021 году составят в среднем 4%, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, сообщает газета «Известия».

При этом, как отметил чиновник, правительство РФ утверждает отдельно для каждого региона предельный размер индексации тарифов на ЖКУ. Так, например, для Чечни установлен порог в 6,5%, а для Якутии и Новгородской области — 6,4% и 6% соответственно.

В Мурманской области этот показатель равняется 3,2%, а в Пензенской и Магаданской — 3,4% и 3,8%. Королев напомнил, что повышение тарифов в следующем году должно произойти не с начала года, а с 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованному в сентябре макропрогнозу Минэкономразвития в России стоимость электроэнергии вырастет для физических лиц в июле 2021 года на 5%, а на газ — на 3%.

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