Магадан, Магаданская область, , 04:23 — REGNUM Власти Магаданской области закупили новый асфальтобетонный завод производства ПО «УфаДорМаш». Специалисты приступили к его сборке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: В Кургане будут производить асфальт

Новый завод практически в два раза эффективнее старого 1980-х годов — его производительность составляет 80 тонн асфальтной смеси в час (45 тонн в час давал старый завод), а благодаря новым технологиям продукцию можно подобрать под определённый объект. На покупку завода из областного бюджета по программе «Развитие транспортной системы Магаданской области» выделено более 39 млн рублей.

На заводе есть различные агрегаты добавки и модификации битума, поэтому на нём можно производить любой вид асфальта. Рецепты забиваются в компьютер и автоматически выставляется продукт.

Специалисты «УфаДорМаша» смонтируют и запустят завод, обучат персонал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане открылось новое производство — асфальтобетонный завод.