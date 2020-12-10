Красногорск, , 03:53 — REGNUM Арбитраж Москвы обязал компанию «Авест» вернуть на расчётный счёт свыше 586 млн рублей, которые были привлечены для долевого строительства домов в Красногорске. Помимо этого, застройщика обязали направить эти средства по назначению, то есть именно на возведение корпусов жилого комплекса. Вердикт суда по иску главного управления государственного строительного надзора Московской области ещё может быть обжалован ответчиком, передаёт ИА REGNUM.

Управление, выступив в интересах дольщиков, через суд потребовало с ООО «Авест», учреждённого в 2005 году, вернуть на расчётный счет 586,113 млн рублей. Средства ранее были привлечены для долевого строительства жилого комплекса «Опалиха парк» в одноимённом микрорайоне Красногорска. Планировалось строительство пяти корпусов с первичным вводом в 2018 году.

В материалах дела уточняется, что «сроки передачи объектов участникам долевого строительства не перенесены», «разрешение на ввод указанных объектов в эксплуатацию не получено, объекты не достроены, строительство на объектах не ведется».

Проверка надзорного управления показала, что деньги дольщиков далеко не все были использованы по целевому назначению. Так, с 1 июля 2015 года и по 30 сентября 2018 года сумма по 646 долевым договорам в ЖК составила 1 765,55 млн рублей, а в строительство было направлено 1 208,977 млн рублей.

«Остаток денежных средств на расчетном счете ответчика по состоянию на 30.09.2018 года составляет 1,406 млн рублей. Таким образом, разница между привлечёнными денежными средствами и расходами составляет 1 796,55 — 1 208,977 — 1,406 = 586,113 млн рублей», — отметил истец и обратился с иском, который судом был удовлетворён.

Компанию не только обязали вернуть деньги, но и потратить их по целевому назначению, предоставив соответствующие доказательства этого.

Как сообщает ИА REGNUM, на сайтах продажи квартир срок сдачи ЖК «Опалиха парк» на сегодня указан как первый квартал 2021 года.