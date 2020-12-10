Пекин, , 03:48 — REGNUM Импорт стали Китаем стремительно вырос за первые 10 месяцев года, при том, что экспорт продолжил падать, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Импорт стали Китаем взлетел на 73,9% в годовом исчислении до почти 17 млн тонн в период с января по октябрь. Рост был на 1,7 процентных пункта выше, чем за первые три квартала года.

Около 44,43 млн тонн стали было экспортировано за первые десять месяцев года, что на 19,3% ниже в годовом исчислении. Однако, падение было на 0,3 процентных пункта медленнее, чем за первые три квартала года.

В октябре импорт стали в страну вырос на 87,6% до 1,93 млн тонн, в то время как экспорт достиг примерно 4,04 млн тонн, снизившись на 15,5% в годовом исчислении.

На фоне серьезных усилий по укреплению экономики, крупнейшие сталелитейные компании страны увеличили выручку с продаж на 7,2% в годовом исчислении до 3,8 трлн юаней (около $580 млрд) за первые 10 месяцев года.