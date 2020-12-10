Пекин, , 03:43 — REGNUM Отгрузка носимых устройств в Китае достигла двухзначного роста в третьем квартале года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным исследовательской фирмы International Data Corporation (IDC), общие отгрузки носимых устройств в Китае достигли 32,93 млн единиц в третьем квартале, что на 15,3% выше в годовом исчислении.

С июля по сентябрь текущего года отгрузки базовых носимых устройств, которые не поддерживают приложения третьих сторон выросли на 16,6% относительно аналогичного периода годом ранее, достигнув отметки 26,16 млн единиц. Из них 10,6% пришлось на «умные» гаджеты.

Китайский гигант Huawei занял почти 30% доли отгруженных устройств в третьем квартале, за ней следовали Xiaomi и Apple с долей рынка 22% и 17,8% соответственно, показали данные IDC.

В 2019 году отгрузка носимых устройств в Китае выросла на 37,1% в годовом исчислении достигнув 99,24 млн единиц.