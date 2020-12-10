Якутск, , 03:28 — REGNUM Истец, который потребовал взыскать с алмазодобывающей компании «Алроса» нераспределённое имущество ликвидированного юридического лица — ОАО «Алмазы Якутии» — в виде 135,5 млрд рублей, настаивает на принятии иска. Ранее арбитраж Якутии отказался принимать исковое заявление к производству, но Геннадий Прачев подал апелляционную жалобу, которую из-за недочётов до 31 декабря 2020 года оставили без движения, передаёт ИА REGNUM.

Истец заявлял, что был акционером компании «Алмазы Якутии», которая позднее была ликвидирована. Ранее бывшие акционеры уже обращались с аналогичными исками, но вердикты были не в их пользу.

В этот раз Геннадий Прачев потребовал признать ничтожной сделку по отчуждению акций АОЗТ «Алмазы России-Саха» через списание с лицевого счета ОАО «Алмазы Якутии» сертификата на 23% акций акционерного общества, а также он требовал применить последствия ничтожной сделки в виде односторонней компенсационной реституции и взыскания с «Алросы» нераспределенного имущества ликвидированного юрлица (ОАО «Алмазы Якутии») в виде денежных средств — 135 515 367 592 рублей. Помимо этого, заявитель настаивал на признании ничтожной сделкой покупку акций банка «Держава» и взыскании всё с той же «Алросы» 2 819 937 402 рублей, как нераспределенного имущества «Алмазов Якутии», а также оспаривал сделку по отчуждению акций АО «Свобода» в размере 34% уставного капитала и требовал взыскания более 55,7 млн рублей. Ещё одно требование касалось оспаривания отчуждения доли ОАО «ЭМЗ» (31% акций) и применения последствия ничтожной сделки в виде взыскания 19,35 млн рублей и по аналогии — взыскания 35,72 млн рублей после признания ничтожной сделки по отчуждению доли ОАО «Алмазы Якутии» в ООО КБ «Мак-Банк». И, наконец, Прачев потребовал назначить процедуру распределения обнаруженного имущества ОАО «Алмазы Якутии» и распределения денежных средств между лицами, имеющими на это право.

Судья в принятии иска отказал, но заявитель с этим не согласился, и пытается оспорить решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, это не первая попытка Геннадия Прачева получить компенсацию за несколько акций ликвидированной компании.