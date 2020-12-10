Пекин, , 03:14 — REGNUM Китайский сектор строительных материалов восстановился после эпидемии благодаря мерам, принятым властями страны, сократив падение выручки за первые десять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Ожидается, что предприятия с годовой выручкой более 20 млн юаней (около $3,05 млн) получат около 340 млрд юаней прибыли в период с января по октябрь, что на 1,3% больше, чем в прошлом году за аналогичный период, сообщили Национальной комиссия по развитию и реформам КНР.

Операционные доходы компаний, как ожидается, достигнут 4 трлн юаней, снизившись на 0,5% в годовом исчислении, сократив снижение на 0,6 процентных пункта по сравнению с первыми тремя кварталами года.

Объем производства крупных цементных компаний вырос на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года — до 1,92 млрд тонн, впервые в этом году зафиксировав рост в годовом исчислении, сообщили в бюро.

Производство листового стекла крупными компаниями достигло 780 млн весовых ящиков, увеличившись на 0,5% в годовом исчислении, ускорив рост на 0,1 процентного пункта по сравнению с первыми тремя кварталами года.