Нью-Йорк, США, , 03:32 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 9 декабря немного потеряли из-за неопределённости по поводу американского пакета мер по стимулированию экономики.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 105,07 пункта (0,35%), до уровня 30 068,81 пункта. S&P 500 потерял 29,43 пункта (0,79%), понизившись до уровня 3672,82 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял больше — 243,82 пункта (1,94%), понизившись до уровня 12 338,95 пункта.

Цена на январские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов поднялась на 0,01%, до уровня $45,61 за баррель. Золото потеряло в цене 1,72%, понизившись до $1842,60 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США открылся в «зелёной зоне», индекс S&P 500 начал торги на рекордном уровне.

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