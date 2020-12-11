Тегеран, , 09:10 — REGNUM 9 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании приветствовал открытие железной дороги Хаф — Герат, заявив, что превращение общих границ в связующий мост между Исламской Республикой и Афганистаном является приоритетным для его страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Железная дорога Хаф — Герат имеет большое значение не только для Ирана и Афганистана, но и для всего региона», — написал Зариф в своем твиттере.

Он также подчеркнул: «Будучи воротами, которые будут стимулировать торговлю и обмен между людьми, железнодорожное сообщение также будет способствовать региональной стабильности и развитию».

Проект 220-километровой железной дороги Хаф — Герат включает в себя четыре этапа строительства. Около 77 км проекта, который включает в себя две фазы, находятся на территории Ирана.

Проект железной дороги призван обеспечить доступ Афганистана к свободным водам и европейским рынкам. Иран, обладая соответствующими возможностями для передачи энергии в Южную и Восточную Азию, может стать важнейшим партнером для восточных стран, таких как Индия и Китай.