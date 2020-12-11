Тегеран, , 09:27 — REGNUM Несмотря на жестокие санкции Запада и нелояльность Европы к своим собственным обязательствам в рамках СВПД, всестороннее сотрудничество Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) предоставило Тегерану широкий спектр возможностей, включая осуществление региональных сделок и стимулирование ненефтяного экспорта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 декабря.

Экономическая комиссия ЕАЭС объявила, что, несмотря на пандемию COVID-19, объем торговли с Ираном постоянно растет. Объем совместной торговли за первые восемь месяцев 2020 года достиг 2 миллиардов долларов, продемонстрировав рост на 2%.

Согласно отчету ЕАЭС, этот рост обусловлен увеличением импорта Ирана из Евразийского региона на 230 миллиардов долларов, который в основном состоит из сельскохозяйственных товаров. Экспорт Ирана в эти страны составляет $575 млрд (68% экспорта Ирана), в основном состоит из фруктов и сушеных орехов.

Евразийский экономический союз является международной организацией региональной экономической интеграции, в рамках которой обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.