Тегеран, , 09:32 — REGNUM Посол Ирана в Омане Али Наджафи и министр торговли, промышленности и поощрения инвестиций Омана Кайс бен Мохаммед Аль Юсеф подчеркнули важность развития сотрудничества в области промышленности и торговли. Об этом 10 декабря сообщило иранское агентство IRNA.

Коснувшись значительных возможностей и потенциала Ирана в этом направлении, Наджафи выразил также готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в интересах двух государств. Он призвал устранить препятствия и предоставить надлежащие условия для иранских экономических партнеров, выразив надежду на ликвидацию всех существующих барьеров на пути укрепления двусторонних связей.

Мохаммед Аль Юсеф, в свою очередь, приветствовал развитие сотрудничества между Ираном и Оманом в экономической сфере. Он также выразил удовлетворение по поводу проведения в прошлом году в Иране 18-го заседания Совместной экономической комиссии.