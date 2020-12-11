Тегеран, , 09:47 — REGNUM Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани заявил, что страна планирует экспортировать около 2,3 миллиона баррелей нефти в сутки в следующем финансовом году. Об этом 10 декабря сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, президент отметил, что бюджетный план на следующий год свидетельствует об оптимистичных прогнозах экономической ситуации в стране. Он подчеркнул, что законопроект «О бюджете Ирана» является стратегическим планом и отличается от тех, что были приняты за последние семь лет.

«Этот бюджетный план обеспечивает удовлетворительный экономический рост на следующий год», — сказал Рухани. Говоря о перспективах на следующий год, иранский президент отметил, что правительство планирует экспортировать около 2,3 миллиона баррелей нефти в сутки в следующем иранском году.