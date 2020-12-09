Москва, , 23:06 — REGNUM Инфляция в России за период с начала года по состоянию на 7 декабря достигла 4,3%, что выше годового прогноза Банка России в 3,9−4,2%. Соответствующие данные обнародовал 9 декабря Росстат.

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«По итогам года инфляция, скорее всего, превысит официальный прогноз Банка России», — комментируют эти данные аналитики ЦБ в обзоре «О чём говорят тренды».

Регулятор ожидает, что инфляция достигнет локального пика в середине первого полугодия 2021 года «с учетом пониженных темпов роста цен прошлой зимой».

При этом в ЦБ отмечают, что «на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски со стороны спроса сохраняются и могут усилиться в случае затяжного ухудшения эпидемической ситуации».

В обзоре также указывается, что ускорение роста цен в ноябре «затронуло широкий круг компонент потребительской корзины и было достаточно равномерным, что указывает на одновременное действие сразу нескольких проинфляционных факторов на стороне предложения, перевесивших в текущем моменте влияние дезинфляционных факторов на стороне спроса».

«Часть из этих проинфляционных факторов может иметь длящийся устойчивый характер на фоне ужесточения коронавирусных ограничений. Тем не менее в основном влияние проинфляционных факторов оценивается как краткосрочное», — отмечают в ЦБ.

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