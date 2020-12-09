Белград, , 23:03 — REGNUM Согласно последним прогнозам аналитиков Erste Bank, после ожидаемого спада экономики стран Восточной и Центральной Европы на 5,1% в 2020 году ожидается, что в 2021 году экономика стран региона вырастет на 3,6%.

Восстановление будет происходить за счет потребления и экспорта.

По мнению аналитиков Erste, экономика стран региона не вернется к докризисному уровню до 2022 года, за исключением Сербии (в 2021 году) и Хорватии (2023 году).

Однако банк заявляет, что существует большая неопределенность относительно дальнейшего развития пандемии, которая может повлиять на экономики всех стран.

Ранняя вакцинация, успешное лечение пациентов или более эффективное и доступное тестирование определенно улучшат ситуацию и повысит уверенность в более быстром экономическом подъеме.

С другой стороны, любая задержка вакцинации или дальнейшие волны пандемии с последующей частичной остановкой сделают выздоровление экономики очень фрагментированным.