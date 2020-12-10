Москва, , 08:20 — REGNUM Около 9,7 тысяч работающих в Москве компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам. Об этом рассказала заместитель мэры столицы Наталья Сергунина.

Запущенная весной 2020 года программа льготного кредитования действует для представителей малого и среднего бизнеса. В рамках нее бюджет города субсидирует 6% ставки по займам, взятым до 15 апреля и до 8% в случае, если кредит был оформлен позднее этой даты. Таким образом итоговая годовая ставка для малого и среднего бизнеса с учетом финансовой поддержки составляет от 3% до 7%.

«За семь месяцев с момента запуска программы поддержку по ней получили больше 9,7 тысячи компаний. Общий объем средств, привлеченных предпринимателями по льготной ставке, сегодня превышает 86 миллиардов рублей. Рассмотрение заявок банками продолжается», — сообщила Сергунина.

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