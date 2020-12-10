10 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

К данным рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) о факторах торможения экономики России после кризиса, конечно, можно относиться по-разному: либо взять за истину и, следовательно, сетовать и требовать роста финансирования бюджетом восстановления экономики, либо для начала вспомнить предпосылки, которые привели к сегодняшнему положению дел, и только потом утверждать, что именно консервативные расходы бюджета именно в 2021 году будут тормозить рост экономики.

Галина Смирнова, , 09:00 — REGNUM К опубликованным РБК данным рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) о факторах торможения экономики России после кризиса, конечно, можно относиться по-разному: либо взять за истину и, следовательно, сетовать и требовать роста финансирования бюджетом восстановления экономики, либо для начала вспомнить предпосылки, которые привели к сегодняшнему положению дел, и только потом утверждать, что именно консервативные расходы бюджета именно в 2021 году будут тормозить рост экономики. Правда, торможение обычно подразумевает действие, ограничивающее скорость. А скорость-то была набрана до такой степени, чтобы было что тормозить?

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Проще говоря, для начала стоит задуматься, а консерваторы ли «законсервировали» экономику до такой степени, что всё, что остается сейчас — это и дальше сокращать расходы, или всё-таки этим грешили либералы, которым, по сути, не то чтобы несвойственно что-либо консервировать, сколько, в принципе, этот процесс противоестественен — опять же, по сути. Но судят-то по делам и последствиям. Увы и ах, но со времен перестройки, постигшей СССР, именно либеральные стратегии стояли во главе угла экономической политики страны. Безусловно, что-то полезное для страны они сделали. Но за тридцать лет, пока экономика страны полностью находилась под их неусыпным контролем, можно было сделать куда больше. Но и вреда принесли немало — главным барометром следовало бы считать демографическую ситуацию, но, увы, ориентиры они нам ловко подменили. Хуже того, ничего нового они не придумали, при этом развалив прежние наработки и экономические связи России, постепенно скатываясь к тому, от чего уходили и что так долго и крепко осуждали в политике СССР. А стоила тогда овчинка выделки?

Так вот, экономисты агентства НКР считают, что именно «чрезвычайно консервативные» расходы России будут тормозить в 2021 году восстановление экономики после пандемии. «В России расходы государства на преодоление пандемии COVID-19 и вызванного ею экономического кризиса в 2020 году отстали от ведущих стран мира, а в 2021—2023 годах не предполагается масштабной поддержки экономического роста через государственные расходы», — говорится в комментарии НКР, входящего в холдинг РБК. Да, заметим, действительно складывается такая вот история: печатать деньги Россия априори не может, российский рубль — так и не окутал, как доллар паутиной весь мир, чтобы строить свои правила игры на рынках, экономика страны — так и не избавилась от привязки рубля к нефти, а нефть как бы уходит в прошлое, во всяком случае, готовят в мире ей такую участь, занять денег у иностранных инвесторов опасно — значит позволить и дальше раскачивать ситуацию на финансовом рынке. Остается ФНБ. Позволив выделить деньги из стратегических запасов сейчас при той же существующей и не раз дававшей сбое системе, проще сразу честно и открыто выбросить эти деньги на ветер. И здесь опять и снова нужно спросить у либералов, как так вышло, что за столько лет только средства ФНБ — практически единственная надежда и опора экономики страны. Где работающая несырьевая экономика, приносящая в бюджет доходы, способные быть еще опорой бюджету для осуществления расходов? Неслучайно пресс-служба Минфина РФ в ответ на комментарий аналитиков НКР сообщила, что «о бюджетной консолидации речи не идет, предусмотрена постепенная нормализация бюджетной политики, синхронизированная с восстановлением деловой активности в ненефтегазовой экономике. В следующем году сохраняется значительный антикризисный стимул — более 1 п.п. ВВП». Ну и что тут такого крамольного сказал Минфин, чем можно было бы вызвать негативную реакцию? По факту Минфин констатировал, что поддержка экономики из бюджета будет ровно такой, какой сегодня является деловая активность в ненефтегазовой экономике! «Брось» больше денег, начнется инфляция, ЦБ начнет снова повышать ключевую ставку, сдерживая деловую активность. И так будем ходить по кругу.

Другой вопрос, насколько денежно-кредитная политика ЦБ питала раньше экономику деньгами, создавая ненефтегазовую налоговую базу для бюджета. Об этом было, как говорится, немало уже сложено «былин». Да, сейчас ЦБ снизил ключевую ставку, снизит, возможно, как предполагают эксперты, комментирующие выводы аналитиков НКР, и на этот раз для возможности подпитки экономики. Но разве «после драки кулаками машут»? Да, Минфин вёл себя как бухгалтер, но ведь и экономика в России не государственная, тем не менее весь так сказать рыночный бизнес и в целом рыночная экономика постоянно ждут от государства денег.

Издание указывает, что, по данным Минфина, непроцентные расходы расширенного бюджета России (федеральный уровень, регионы и социальные фонды) в 2021 году сократятся на 2−3% ВВП относительно 2020 года, в зависимости от того, в какой мере федеральный бюджет потратит перенесенные остатки с 2019 года (включая средства резервного фонда правительства). А старший экономист британской консалтинговой компании Oxford Economics Евгения Слепцова заявляет РБК, что учитывая такой масштаб планируемого сокращения расходов расширенного бюджета, оно может отнять до 1 процентного пункта ВВП от экономического роста в 2021 году. В принципе, ряд других экономистов, которых издание привлекло к комментированию выводов НКР, придерживаются практически одинакового мнения. Что, скорее, неудивительно! Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что «допустимо сказать, что ужесточение бюджетной политики может обойтись экономике потерей до 2% ВВП». Издание напоминает, что на прошлой неделе экономисты Альфа-банка тоже указывали, что планируемое ужесточение бюджетной политики является фактором для осторожных оценок перспектив экономического роста в России в 2021 году: прогноз банка — 2,5% роста в следующем году по сравнению с прогнозом Минэкономразвития — 3,3%.

Выводы управляющего директора группы рейтингов органов власти НКР Андрея Пискунова сводятся к следующему: «расходы федерального бюджета в 2021 году будут ниже уровня текущего года на 9%, или на 2,2 трлн руб., что составляет около 2,1% от ожидаемого ВВП 2020 года. Таким образом, сокращение бюджетных расходов эквивалентно примерно 2% потенциального ВВП в следующем году». Избранная бюджетная стратегия не позволит стимулировать опережающее восстановление в наиболее пострадавших отраслях экономики и тем самым быстро преодолеть последствия кризиса 2020 года, считают в НКР. «С учетом минимальных значений долговой нагрузки РФ планируемые расходы федерального бюджета выглядят чрезвычайно консервативными», — отмечает Пискунов.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тем временем Наталия Орлова подмечает, что после экономического спада в 2020 году в будущем году можно рассчитывать на экономический рост, но траектория восстановления экономики все еще не ясна, так как пандемия продолжит влиять на экономику и в первом квартале 2021 года.

«При внешней «нормальности» 2021 год воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах [бюджета] в силу сокращения экономики и высоких антикризисных расходах», — писал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для РБК. Ожидаемые доходы 2021 года все равно будут меньше, чем бюджет зарабатывал в 2018—2019 годах, (заметим, преимущественно на нефти) и на 3 трлн рублей с лишним меньше по сравнению с докризисным планом на 2021 год, следует из проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. В следующем году расходы предусмотрены на уровне 21,5 трлн руб., и Минфину пришлось временно отступить от бюджетного правила, чтобы заложить эту сумму. По мнению Слепцовой из Oxford Economics, ЦБ РФ, вероятнее всего, будет стараться частично компенсировать негативный фискальный эффект, но пространство для дальнейшего снижения ставок сужается и даже дополнительные 50 б.п. снижения ставки (сейчас — 4,25%) будут иметь относительно слабый эффект по сравнению с мерами, принятыми в 2020 году.

Между тем стоит также напомнить, что в следующем году сама финансовая система страны, регулируемая ЦБ, может принести стране немало сюрпризов, когда окончательно станут понятны объемы потерь банков по реструктуризации кредитов. И вот эти сюрпризы, возможно, потребуют докапитализаций. То есть финансовая система сегодня одной рукой может, так сказать, помогать экономике, «завтра» — другой рукой высасывать деньги из экономики страны.