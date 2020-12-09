Москва, , 21:23 — REGNUM Действие программы субсидирования российских авиакомпаний за выполнение вывозных рейсов во время пандемии коронавируса продлено до середины декабря. Соответствующее постановление принято правительством России.

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Согласно документу, для получения субсидии авиакомпании должны предоставить все необходимые документы в Росавиацию в срок до 10 декабря.

Напомним, ранее сегодня в Росавиации сообщили, что пассажиропоток российских авиакомпаний в ноябре сократился на 48% в годовом выражении, а за период с января по ноябрь текущего года — на 46,2%.

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