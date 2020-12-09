Нью-Йорк, США, , 21:13 — REGNUM Индексы Dow Jones и S&P 500 в ходе торговой сессии 9 декабря обновили исторические рекорды.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 77,75 пункта (0,26%) по отношению к прошлому закрытию, до 30 096,13 пункта. Чуть ранее индекс установил максимум в 30 319,70 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 17,05 пункта (0,46%), до 3685,20 пункта. Максимум индекса, достигнутый в ходе торгов, пока составляет 3711,51 пункта.

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