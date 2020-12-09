Пекин, , 20:33 — REGNUM Огромной цифры в 345 млрд юаней (около 53 млрд долларов) достиг объем производства в сфере китайской спутниковой навигации. Об этом 9 декабря сообщает Синьхуа, опираясь на данные за 2019 год, представленные Китайской канцелярией по спутниковой навигации.

Сообщается, что в последнее десятилетие ежегодный рост объема этих услуг рос с годовыми темпами в 20%. В стране уже сформирована полноценная производственная цепочка, которая обеспечивает население и экономические субъекты услугами позиционирования и связанными со спутниковой навигацией.

Напомним, что китайская навигационная сеть BDS-3 официально введена в эксплуатацию 31 июля текущего года. Помимо прямых задач система в состоянии оказывать помощь в передаче коротких сообщений и поисково-спасательной помощи. Предоставление услуг в случае стихийных бедствий предусмотрено в секторах транспорта, общественной безопасности, городском управлении, сельском и лесном хозяйствах.