Оттава, , 20:07 — REGNUM Банк Канады оставил ключевую процентную ставку неизменной на уровне 0,25%, 9 декабря сообщает агентство Associated Press.

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Согласно заявлению банка, ставки останутся на уровне их эффективного нижнего предела до тех пор, пока экономический спад не будет преодолен.

По существующим прогнозам центробанка, мировая и канадская экономика восстановятся после пандемии в 2023 году. Однако в январе управляющий совет Банка Канады обновит прогнозы.

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