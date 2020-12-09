Москва, , 19:58 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 1 по 7 декабря выросли в среднем на 0,2%, после роста на 0,1% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала текущего года, по оценке Росстата, достигла 4,3%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 3,2%, подсолнечное масло — на 1,7%, сахар-песок — на 0,7%, маргарин — на 0,5%, мороженая рыба — на 0,4%, мясо кур, сливочное масло, пшеничная мука, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия — на 0,3%, свинина, баранина, мясные консервы, печенье, хлеб и булочные изделия, — на 0,2%.

Одновременно с этим поваренная соль стала дешевле на 0,3%, пшено и сычужные сыры — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,4%, в том числе огурцы подорожали на 11,2%, помидоры — на 5%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, пелёнки для новорожденных стали дороже на 0,4%, хозяйственное мыло — на 0,2%. В то же время зубная паста и щётки подешевели на 0,7% и 0,3% соответственно.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,1%.

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