Тамбов, , 19:57 — REGNUM В Тамбовской области в этом году приведены в нормативное состояние почти 70 км дорог. Финансирование достигло почти 1,3 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Дорожно-строительные работы в Тамбовской области Tambov.gov.ru

В регионе второй год реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря ему, в этом году в нормативное состояние приведено почти 70 км автомобильных дорог местного и регионального значения. На эти цели затрачено около 1,3 млрд рублей.

«За последние годы беспрецедентные средства направлены на дорожное строительство, ситуация в целом по дорогам изменилась в лучшую сторону. Но недостатки есть, их надо устранять, — отмечает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. — От органов власти я требую строго контролировать дорожные работы в ежедневном режиме, привлекать для контроля общественность».

В регионе подчёркивают, что контроль был достаточно действенным. Дорожные строители заметно улучшили качество работ.

Помимо ремонта изношенного покрытия, подрядчики провели необходимые работы в местах пересечений и примыканий дорог, обустроили заездные карманы для общественного транспорта, установили новые остановочные павильоны, барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика.

По участку автомобильной дороги «Каспий» заключён государственный контракт на принципах контракта жизненного цикла, когда подрядчик взял на себя обязательство содержать дорогу до октября 2024 года.

Большой объем дорожных работ проведен в областном центре. В том числе проложена подъездная автодорога к новым детским садам «Машенька» и «Медвежонок». Для безопасности дорожного движения переустроено кольцевое пересечение улиц Мичуринской и Свободной. Здесь появился обустроенный перекрёсток со светофорным регулированием движения.