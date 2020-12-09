Кострома, 9 декабря 2020, 19:29 — REGNUM Костромичи просят наладить работу приложения «Мой дом», сообщающего об отключениях жилищно-коммунальных услуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Жители областного центра в социальных сетях жалуются на то, что информация о плановых работах, отключениях воды, отопления или электроэнергии появляется на платформе с большими опозданиями или задержками. Об этом люди пишут в социальных сетях.
Сервис работает в трёх городах Костромской области — Костроме, Нерехте и Шарье. Информация об отключениях и ремонтных работах поступает на сайт или в приложение от официальных источников — ресурсоснабжающих организаций, информационных отделов администрации города, диспетчерских служб.
Проект «Мой дом» реализуется при поддержке администрации города Костромы. Информационная система внедрена в регионе в рамках проекта Минстроя «Умный город», реализующегося, в свою очередь, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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