Калуга, , 19:14 — REGNUM Заместитель председателя Городской думы Калуги Александр Иванов сегодня, 9 декабря, оценил результаты ремонта здания центра развития творчества детей и юношества «Созвездие». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, вместе с директором Центра Светланой Милютиной осмотрели помещения, кабинеты, концертный зал.

Калужский депутат оценил качество ремонта в центре детского творчества Пресс-служба Городской думы Калуги

«С центром «Созвездие» нас связывает давняя дружба, все эти годы я уделял ему пристальное внимание, — рассказал Александр Иванов. — По предложению депутатов Городской думы в бюджете Калуги на 2020 год было предусмотрено 20 млн рублей на ремонт образовательных учреждений, 4 млн из них направили на ремонт кровли центра «Созвездие». Проведена большая работа. Ремонт выполнен качественно, сегодня я в этом лично убедился. А за счет сэкономленных средств дополнительно отремонтированы полы и потолок».

Депутат отметил, что работу по развитию «Созвездия» и созданию комфортных условий для детей Гордума продолжит и в дальнейшем, а контроль за ходом ремонта образовательных учреждений был и остаётся одной из приоритетных задач депутатского корпуса».

Калужский депутат оценил качество ремонта в центре детского творчества Пресс-служба Городской думы Калуги

По предложению депутатов Городской думы в бюджете Калуги на 2021 год также заложено 20 миллионов рублей на ремонт образовательных учреждений. На сегодняшний день в центре «Созвездие» занимается почти 8 тысяч детей, многие воспитанники занимают призовые места во всероссийских и международных конкурсах.

Развиваются и новые направления: цифровое моделирование одежды, компьютерный дизайн, медиа-фотолаборатория и робототехника.

«Раньше центр ютился в небольших помещениях, на первых этажах домов, у нас никогда не было своего концертного зала, — рассказала директор центра «Созвездие» Светлана Милютина. — Когда у нас появилось своё здание, мы были очень рады, первым делом был отремонтирован именно концертный зал. Многие ремонтные работы мы выполняли своими силами, например, отремонтировали кабинеты, большую помощь нам оказали родители наших воспитанников, а ремонт концертного зала и ремонт кровли был выполнен благодаря помощи депутатского корпуса».

В 2021 году ремонтные работы в центре продолжатся, планируется привести в порядок ряд кабинетов, заменить деревянные двери и окна.