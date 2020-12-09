Тюмень, , 19:11 — REGNUM Предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о распространении программы льготных ипотечных кредитов в России на вторичное жилье весьма своевременное, считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Сейчас на фоне роста цен на новостройки и снижения объёма предложения вариантов на начальной стадии строительства мы уже отмечаем постепенную стабилизацию рынка и более высокий интерес покупателей к рынку вторичного жилья.

По сравнению с пиковыми значениями сентября и октября спрос на новостройки в ноябре снизился на 7−8%. Разница в ипотечных ставках сейчас порой нивелируется конечной стоимостью вторичного жилья. И если на начальном этапе требовалось льготной ипотекой создать фундамент для долгосрочного развития строительной отрасли, то сейчас необходима постепенная стабилизация ситуации на рынке недвижимости, и один из шагов — это как раз уравновешивание ипотечных ставок на первичное и вторичное жильё. Это создаст ценовую конкуренцию и позволит частично сдержать рост цен на новостройки за счёт переориентирования части покупателей на готовое жильё», — считает директор «Этажей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валентина Матвиенко 8 декабря обратила внимание на проблему формирования из-за льготной ипотеки на новостройки заметного разрыва между ценами на первичное и вторичное жильё.

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