Москва, , 18:44 — REGNUM Cоздание Совета несырьевых экспортёров в России является не чем иным, как очередной профанацией, считает председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 9 декабря, комментируя планы премьер-министра РФ Михаила Мишустина провести первое заседание Совета несырьевых экспортёров.

«Количество всевозможных советов растет и растет. Все советуют и советуют, а несырьевой сектор как не работал, так и не работает. Мы как сидели на сырьевой игле, так и будем сидеть дальше. Всё это какая-то профанация. Очередной мыльный пузырь, который отвлекает от реальной сути серьезнейших проблем. Правительство опять впаривает нам очередную оптимизацию — теперь уже экспортной деятельности», — отметил он.

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По его словам, придуман региональный экспортный стандарт 2.0, который теперь будут внедрять во всех регионах. «Пару недель назад в помощь экспортерам заработала комплексная цифровая платформа «Одно окно». Всё это красиво, современно, но надо отдавать себе отчет, что это всего лишь голая упаковка. А где содержание, соответствующее масштабам и возможностям страны? — возмущается Федоров. — Банкиры и спекулянты продолжают душить отечественную промышленность, что минимизирует возможности несырьевого экспорта. Давно пора выгнать их из этого сектора и обеспечить здоровые условия для развития производства. Только так Россия сможет достойно конкурировать на несырьевом рынке».

Он уверен, что необходимо оптимизировать «оптимизаторов», а затем просто проводить нормальную промышленную политику, благо ресурсов в стране предостаточно. «Мозги — главный из наших ресурсов, за которым постоянно охотятся из-за рубежа», — подчеркнул эксперт.

«В Москве создают Совет несырьевых экспортеров, а из Сибири и Забайкалья продолжают активно вывозить лес. Если этот беспредел не прекратить, тайга окончательно «облысеет». И такие примеры — повсюду, по всем «сырьевым точкам». Сырье уходит за рубеж и официально, и контрабандой, и по многочисленным серым схемам. В этом направлении уже давно пора принимать экстренные меры, однако по понятным причинам ничего не меняется», — добавил Федоров.