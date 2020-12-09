Москва, , 18:11 — REGNUM Если власти РФ действительно хотят, чтобы в России развивалось производство, ориентированное в числе прочего на экспорт, то они могли бы воспользоваться опытом Китая. Об этом 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, призвавшего поддерживать экспортеров.

«Теоретически есть масса институтов и методов поддержки производителей, которые в числе прочего ориентированы на экспорт, — сказал Хазин. — Достаточно посмотреть, чем занимается Китай, который выдает практически нулевые кредиты и который создает инфраструктуру продаж за пределами Китая для своих производителей. В нашей стране такая поддержка почти не оказывается. А точнее, она оказывается исключительно структурам, которые «дружественны» тем или иным чиновникам, от которых зависит эта поддержка. И структуры эти по большей части ничего реального не производят».

Поэтому, как пояснил Хазин, России надо отказываться от либеральной коррупционной модели и создавать реальную инфраструктуру.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее слова Мишустина оценил экономист Михаил Делягин.