Москва, , 18:07 — REGNUM Сеть продовольственных магазинов «Пятёрочка», входящая в X5 Retail Group, возглавила ежегодный рейтинг доверия и заметности российских ритейлеров, составленный компанией «Ромир». По данным исследовательского холдинга, «Пятёрочку» знают 95% респондентов, ей уступили торговые сети «Магнит» (94%), FixPrice (91%), «Лента» (86%), «Ашан» (79%) и «Красное и Белое» (78%).

Помимо заметности «Пятёрочка» также стала лидером и по результатам расчета индекса доверия, набрав 88 процентных пунктов. В «Ромир» отметили, что «Пятёрочка» продемонстрировала позитивное изменение при сравнении индекса доверия в динамике с 2015 года по 2020 год на 9 п.п. За ней в рейтинге расположилась торговая сеть «Лента» с 85 п.п., которая в течение 5 лет также изменила свою позицию в рейтинге на 11 процентных пунктов. Далее в списке FixPrice и Магнит (по 84 п.п.), Ашан (81 п.п.) и «Красное и Белое» (78 п.п.). Как пояснили в «Ромире», индекс доверия отражает уверенность потребителей в силе и честности бренда.

«Причиной высокого уровня заметности ритейлеров является их стремительная экспансия: по всей стране открывается все больше торговых точек, — отметила директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская. — Говоря о доверии, мы видим изменение структуры лидеров, что продиктовано не только высоким качеством обслуживания, но и продвижением сетями своих ценностей — именно на них обращают своё внимание современные потребители».