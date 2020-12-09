Ош, Киргизия, , 18:01 — REGNUM Возникшие три дня назад проблемы с газоснабжением в южной столице Киргизии все еще продолжаются. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили киргизстанские СМИ со ссылкой на мэрию города Оша.

По имеющейся информации, 12 тысяч домов или 18,5% ошских абонентов испытывают сложности с обеспечением голубым топливом в часы пик.

Городские власти отмечают, что первоначально перебои со снабжением населения природным газом начались после наступления холодов — в середине ноября. Проблема возникла со стороны узбекского поставщика, но вскоре была устранена.

Однако в начале декабря сложности с обеспечением достаточного давления в газопроводе возобновились.

Мэрия южной столицы Киргизии обещает решить проблему до конца текущей недели.

Напомним, что, по официальным данным, за ноябрь 2020 года население Оша потребило 3,4 млн кубических метров природного газа, что на 1,4 млн кубометров или на 70% больше показателя ноября 2019 года.