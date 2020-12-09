Нью-Йорк, США, , 17:58 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне» 9 декабря, индекс S&P 500 начал торги на рекордном уровне.

На открытии Уолл-стрит индекс S&P 500 вырос на 3,73 пункта (0,10%), до 3705,98 пункта, индекс Dow Jones вырос на 55,93 пункта (0,19%), до 30 229,81 пункта, индекс Nasdaq вырос на 8,91 пункта (0,07%), до 12 591,69 пункта.

Рост индексов связан с подъемом котировок банков и промышленных предприятий на премаркете, а также общим воодушевлением в связи с планами массовой вакцинации от COVID-19 в США и мире.

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