Киев, , 17:58 — REGNUM Глава правления энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев поблагодарил конгресс США за поддержку нового, расширенного пакета санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».

Об этом он заявил сегодня, 9 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коболев заявил, что когда документ будет полностью утвержден, санкции распространятся на широкий перечень услуг, без которых завершить строительство газопровода будет «практически невозможно».

«В частности, (под санкции) попадают услуги по страхованию и перестрахованию, а также сертификации… Мы благодарны авторам этой инициативы со стороны нижней палаты, конгрессменам Кинцингеру и Хеку, за обеспечение сильной двухпартийной поддержки расширения санкций. Эта инициатива важна для энергетической и национальной безопасности региона», — заявил глава «Нафтогаза».

ИА REGNUM напоминает, что голосование состоялось 8 декабря, об односторонних мерах говорится в проекте военного бюджета США на 2021 финансовый год. Голосование по проекту военного бюджета также еще должно пройти в Сенате.