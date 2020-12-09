Кишинёв, , 17:57 — REGNUM Журналисты The Facts узнали о планах бизнесмена Вячеслава Платона, которого называют «рейдером № 1 в СНГ», — сообщает агентство «Росбалт», полный текст публикации которого предлагаем вашему вниманию.

«Отмечается, что в интернете появился очередной документальный фильм с журналистским расследованием, посвященным бурной биографии молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. В фильме рассказывается, как Платон, который несколько лет отсидел и недавно вышел на свободу, «прямо сейчас дирижирует рейдерскими атаками на банки и страховые компании у себя на родине в Молдавии».

«Фильм «Назад, в 90-е? Молдову вновь разрывают рейдеры», появившийся на youtube-канале агентства журналистских расследований The Facts, рассказывает, как несколько лет назад Платон посредством рейдерских атак стал в Молдавии главным игроком на банковском рынке.

По словам авторов фильма, Платон преуспел в бизнесе благодаря шантажу и подкупу высокопоставленных чиновников, прокуроров и судей. Этими же методами он стал действовать и сейчас, после выхода на свободу.

В фильме-расследовании также отмечается, что усилиями генпрокурора Молдавии Александра Стояногло были закрыты дела 15 судей и двоих судоисполнителей, причастных к «Ландромату». Авторы называют это «заслугой» Платона.

По их словам, после освобождения Платон шантажировал президента Игоря Додона и стоял за жесткими нападками на Майю Санду, которая была избрана президентом республики в ноябре.

Кроме того, в фильме говорится, что сейчас Платон с помощью генпрокурора готовится нанести удар, который может принести ему 300 млн долларов. Его цель — ряд страховых компаний и банков», — сообщает «Кривое зеркало».