Бишкек, , 17:49 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии рассчитывает организовать выделенные полосы для общественного транспорта на участках двух городских улиц — на проспекте Чуй и на на Южной магистрали. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков.

По словам чиновника, сейчас муниципалитет изучает вопрос о том, позволит ли ширина этих дорог организовать такой вариант движения автотранспорта.

«Эти вопросы еще необходимо проработать с архитекторами», — добавил он.

Отметим, что Омурзаков не смог назвать даже приблизительные сроки начала реализации этого проекта, сославшись при этом на то, что они напрямую зависят от возможностей городского бюджета.