Москва, , 17:18 — REGNUM Импортозамещение в России реализовалось во многом в сегменте товаров низкой ценовой категории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Рост объемов внутреннего производства запрещенных к импорту товаров позволил простимулировать внутренние инвестиции и частное предпринимательство в России, особенно в части продуктов питания, — сказал Ордов. — Но за последние пять лет общий уровень реальных доходов населения снизился. Это привело к снижению платежеспособного спроса, а нынешний кризис лишь усилил эти тренды. В таких условиях импортозамещение во многом реализовалось в товарах низкой ценовой категории, а это не самый привлекательный сегмент для бизнес-инвестиций».

В результате, как пояснил экономист, вновь стала очевидной истина о том, что ограничительных мер недостаточно для обеспечения условий развития отдельных отраслей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одна из проблем, которая мешает властям РФ успешно реализовать политику импортозамещения, заключается в том, что лучшие заводы и фабрики проданы иностранным компаниям, для которых важнее наладить экспорт своей продукции.

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