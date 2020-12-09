Ново-Огарево, Московская область, , 17:11 — REGNUM Меры правительства России в разгар пандемии в целом сработали и помогли минимизировать негативное влияние. Об этом сообщил 9 декабря президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства назвал безработицу серьёзным негативным фактором и одним из ключевых вызовов сегодняшнего дня. Он напомнил, что меры поддержки бизнеса во время пандемии исходили из критерия — поддерживать тех, кто несёт ответственность за трудовой коллектив.

«И должен сказать прямо — такой подход позволил во многом минимизировать негативное влияние эпидемии», — отметил президент.

Он считает, что правительство приняло решения правильно и своевременно, что сыграло свою роль.

«В целом эти меры сработали. После пиковых значений августа безработица начала снижаться», — сказал Путин.