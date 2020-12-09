Ново-Огарево, Московская область, , 17:11 — REGNUM Рост цен на продовольствие в РФ вызван стремлением подогнать внутренние цены к уровню мировых, и на это надо своевременно реагировать, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что рост цен на продовольствие не вызван в России влиянием эпидемиологической обстановки.

В ситуации, когда снижаются доходы граждан, а рынок труда испытывает проблемы, на негативную динамику цен на продукты в России надо реагировать вовремя.

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